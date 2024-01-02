Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 6 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapılacak. Ayrıca bu yıl ilk kez para kürek kategorisinde de müsabakalar düzenlenecek.
Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 6 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki şampiyonada; büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapılacak.
Organizasyonda bu yıl ilk kez para kürek kategorisinde de müsabakalar gerçekleştirilecek.