Üye Girişi
Haberler

Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 6 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapılacak. Ayrıca bu yıl ilk kez para kürek kategorisinde de müsabakalar düzenlenecek.

Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 6 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki şampiyonada; büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapılacak.

Organizasyonda bu yıl ilk kez para kürek kategorisinde de müsabakalar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

Denizcilik İstanbul Türkiye Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title