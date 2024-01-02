Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Sanmar Denizcilik Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, 6 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki şampiyonada; büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapılacak.

Organizasyonda bu yıl ilk kez para kürek kategorisinde de müsabakalar gerçekleştirilecek.