Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de Başlıyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek olan Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası, 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. 12 kulüpten 150'yi aşkın sporcu yarışmalara katılacak ve dereceye giren ekipler tekne ödüllerinin sahibi olacak. Yarışmalar, Türkiye Kürek Federasyonu'nun Youtube kanalından naklen yayınlanacak.
Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre 1 Mart'ta eleme yarışları, 2-3 Mart tarihlerinde ise finaller yapılacak.
Organizasyonda 12 kulüpten 150'yi aşkın sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada dereceye giren ekipler, tekne ödüllerinin de sahibi olacak.
Yarışmalar, federasyonun Youtube kanalından naklen yayınlanacak.