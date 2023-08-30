Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nın finali Ankara'da düzenlenecek

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nın finali hafta sonu Ankara'daki Mogan Gölü'nde düzenlenecek. 20 kulüpten 500 sporcu katılacak olan organizasyonda takımlar, Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da şampiyonluk için mücadele edecek.

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nın finali hafta sonu Ankara'daki Mogan Gölü'nde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun gençler kategorisindeki final yarışları 1-3 Eylül tarihlerinde arasında Ankara'da düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gölbaşı Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyona 20 kulüpten 500 sporcu katılacak.

1 Eylül'de eleme yarışlarının, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde ise final yarışlarının yapılacağı yarışlarda takımlar, Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da şampiyon olmak için mücadele edecek.