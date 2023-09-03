Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın finali Ankara'da yapıldı
Mogan Gölü'nde düzenlenen Türkiye Kürek Federasyonu Gençler Şampiyonası'nda 20 kulüpten 500 sporcu yarıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonlukları elde etti.
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın finali Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mogan Gölü'nde düzenlenen sezonun gençler kategorisindeki final yarışlarına 20 kulüpten 500 sporcu katıldı.
Yıldız erkekler kategorisi şampiyonu 609 puanla Fenerbahçe olurken, Galatasaray 509 puanla ikinci, Anadoluhisarı Kürek ise 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Yıldız kadınlar kategorisinde Galatasaray 240 puanla şampiyonluğa ulaşan ekip olurken, Fenerbahçe 238 puanla ikinci, Şişecam Spor Kulübü ise 26 puanla üçüncü oldu.
Küçük erkeklerde kategorisinde Fenerbahçe birinci, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ikinci, Anadoluhisarı Kürek üçüncü, küçük kızlar kategorisinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi birinci, Anadoluhisarı Kürek ikinci, Adana Yelken ve İhtisas üçüncü sırada yarışları tamamladı.
Genç erkekler ve genç kadınlar kategorilerinde yarışlar, hava koşulları nedeniyle 30 Eylül Cumartesi gününe ertelendi.