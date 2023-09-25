Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ertelenen 19 yaş altı erkekler ve kadınlar kategorisi final yarışmaları, 30 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nda ertelenen 19 yaş altı erkekler ve kadınlar kategorisi final yarışmaları, 30 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre yarışmalar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi destekleriyle Mogan Gölü'nde yapılacak.

Şampiyona kapsamında 29 Eylül'de elemeler, 30 Eylül'de ise final yarışmaları gerçekleştirilecek.

Sezonun son yarışmalarında takımlar, Cumhuriyetin 100. yılında başkentte şampiyon olmak için mücadele edecek.