Şanlıurfasporlu Futbolcu Kaybettiği Çantasına Kavuştu

Şanlıurfa'da içerisinde bir miktar para ve değerli eşyaların bulunduğu çantasını kaybeden Şanlıurfasporlu futbolcu Urie-Michel Mboula, iki Şanlıurfasporlu taraftar sayesinde çantasına kavuştu. Çantayı kulüp tesislerinde teslim alan futbolcu ile taraftarlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Şanlıurfa'da içerisinde bir miktar para ve değerli eşyaların bulunduğu çantasını kaybeden Şanlıurfasporlu futbolcu Urie-Michel Mboula, iki Şanlıurfasporlu taraftar sayesinde çantasına kavuştu. Çantayı kulüp tesislerinde teslim alan futbolcu ile taraftarlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da forma giyen Gabonlu stoper Urie-Michel Mboula, 3 gün önce şehir merkezinde gezerken içerisinde değerli eşyalarının bulunduğu çantasını kaybetti. Bir süre çantasını arayan Mboula, bulamayınca tesislere geri döndü. Durumu yönetime ve arkadaşlarına anlatan Mboula, içerisinde pasaportunun da bulunduğu çantasını bulabilmek için her yolu denedi fakat başarılı olamadı.

Üç gün sonra taraftarlar tesise getirdi

Şanlıurfasporlu iki taraftar, şehir merkezinde buldukları içerisinde para ve değerli eşyaların olduğu çantayı, sarı-yeşilli formayı giyen Gabonlu stoper Urie-Michel Mboula'ya teslim etti. Çantasını takım tesislerinde teslim alan Gabonlu milli futbolcu, duyarlı Şanlıurfasporlu iki taraftara sarılarak, teşekkür etti. Çantasına kavuşan futbolcu ile taraftarlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

"Sezon sonu onlara vermek istediğim bir hediye olacağını şimdiden söyleyebilirim"

Şanlıurfaspor futbolcusu Urie-Michel Mboula, futolculara teşekkür ederek, "Öncelikle çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. 3 gün boyunca bu pasaportumu ve çantamı kaybettiğim için üzülmüştüm. Hatta hep aklımdaydı, pasaportumu bulmak için polise başvurdum. Zor günler geçirdim, bir idman çıkışı arkadaşlar sağ olsun çantayı bana getirdiler. Gördüğümde çok mutlu oldum, tekrardan çok duygulandığımı belirtmek isterim. Çantamda önemli şeyler olduğunu söyleyebilirim ama öncelikle çantadaki önemli şeyleri düşünmekten ziyade onun geri gelmeyeceğini ve endişesini yaşarken tekrar bana dönmesi beni çok sevindirdi. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. İçini kontrol ettiğimde hiçbir şey yer değiştirmemişti, tüm eşyalarım yerinde duruyordu. Sezon sonu onlara vermek istediğim bir hediye olacağını şimdiden söyleyebilirim" dedi.

Çantayı bularak tesislere getiren Şanlıurfaspor taraftarlarından Ali Bişirici, "Çarşıda arkadaşımla dolanırken yerde bir cisim fark ettim. Baktığımda çanta olduğunu içinde de yabancı bir insana ait kimlik, pasaport ve değerli eşyaların olduğunu gördüm. Sahibine ulaşmak için Şanlıurfaspor tesislerine geldik, bizi çok güzel karşıladılar. Biz de çantayı sahibine verdik" şeklinde konuştu.

Duyarlı taraftar Müslüm Karaca ise "Şanlıurfaspor'a canı gönülden destek vermiş bir taraftarım. Arkadaşım Ali'nin bahsettiği gibi cüzdanı yerde bulduk, içinde bir miktar para vardı, pasaportu vardı, kimliğine bakınca Urfasporla iletişime geçtik. Allah razı olsun bizi çok iyi karşıladılar, cüzdanını verdiğimizde aşırı duygulandı. Duygulanmamak elde değil gözyaşı döktü ister istemez bizde duygulandık" dedi.

İki taraftara ücretsiz kombine

Kulüp Başkanı Haçim İzol ise duyarlı taraftarlara kombine hediye etti. İzol, taraftara teşekkür ederek, "Futbolcumuz talihsiz bir şekilde çantasını kaybetmişti. Sağ olsun şehrimizdeki taraftarlarımızdan 2 kardeşimiz buldukları gibi içindeki kıymetli eşyalarla pasaportu, kartı hepsini eksiksiz bir şekilde getirip teslim ettiler. Bu bizi çok mutlu etti, şunu bir daha gördük ki bu şehir, el ele hep beraber sloganını hissediyor. Zaten bir Şanlıurfasporlu'ya yakışan da buydu. Ben buradan onlara teşekkür ediyorum. Kendilerini kulübe davet ediyorum, yönetim olarak kendilerine 2 adet kombine hediye edeceğiz. Bu arada diğer taraftarlarımız da kombinelerini almaya devam etsinler" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA