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Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

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Şanlıurfaspor, 11 Nisan tarihinde oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u Malle'nin attığı üç golle 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Mboula'nın 89. dakikada gördüğü kırmızı kart ise dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.

0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada, Kayode ceza sahasına gelen ortada pasını kafayla Malle'ye gönderdi. Kale ağzında topla buluşan Malle'nin kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı çeldi.

35. dakikada, defanstan gönderilen topu alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Güneş'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

53. dakikada, savunmadan seken topu önünde bulan Malle'nin ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

73. dakikada, Forsel'in arka direğe yaptığı ortada Malle kafa vuruşuyla kale önünden topu filelere gönderdi. 2-0

79. dakikada, ceza sahasına giren Forsel'in vuruşunu kaleci ayaklarıyla çeldi. Malle, dönen topu filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0

89. dakikada, rakibine faul yapan Mboula sarı kart gördü. Tavsiye üzerine VAR'a giden hakem Adnan Deniz Kayatepe, sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösterdi.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mahmut Gülle, Yusuf Susuz

Şanlıurfaspor : Abdülkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren, Malle (Mehmet Yüksel dk. 84), Kayode (Forsel dk. 70), Nafican Yardımcı (Ofosu dk. 38), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer (Ahmet Gökbayrak dk. 46), Cuma Menize (Amar Begiç dk. 38)

Yedekler: Enes Kalyoncu, Ashkovski, Efe Arda Koyuncu, Atakan Aybastı, Salih Şen

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Yeni Malatyaspor : Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Nuri Fatih Aydın (Cengizhan Akgün dk. 69), Mehmet Güneş (Mehmet Emin Taştan dk. 90), Mert Miraç Altıntaş (Osman Katipoğlu dk. 90), Kerem Altunışık (Umut Taniş dk. 69), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

Yedekler: Muhammed Enes Salık, Eray Şişman, Furkan Söyler, Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz, Metehan Ünal

Teknik Direktör: Derviş Deniz

Goller: Malle (dk. 53, 73 ve 79) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Mboula (dk. 89) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Güneş, Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Şanlıurfaspor

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