Şanlıurfaspor Üzgün: Düşme Tehlikesiyle Yüz Yüze

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ya 3-1 mağlup olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maça çok iyi hazırlanmalarına rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Sözeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözün bittiği noktada olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem kentte yaşayan hem dışarda yaşayan Şanlıurfa halkı bugün güzel haberler bekliyordu. Bir haftadır iyi çalıştık ve rakibimizi iyi analiz ettik. İlk yarıda dengeli oynadık. İkinci yarı bir anlık yediğimiz gol oyuncularımın moralini bozdu, hemen 2 dakika sonra 1 gol daha yiyince işimiz zorlaştı. Hemen hamleler yaptık ve bunun da sonucunu alarak 1 gol bulduk. Maçı çevirebilirdik ama olmadı. Bazı oyuncularımız da performansının altında kaldı. Takım olarak üzgün olduğumuzu söyleyebilirim. Şanlıurfaspor'un hak ettiği yer burası değil. Belki işimiz çok zorlaştı, ben hala düştük demiyorum ama zorlaştı. Bizler ve oyuncularım elimizden geleni yaptı, mücadele etti ama olmadı. Şanlıurfaspor camiasından, halkından, kalbi Şanlıurfa'yla atan herkesten kendi adıma ve oyuncularım adına özür diliyorum. Eğer bir alt lige düşerse nasıl ki daha önce bir alt lige düştüğünde küllerinden yeniden doğduysa yeniden doğacaktır diye düşünüyorum."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise düşme hattından çıkmaları için kritik bir maça çıktıklarını söyledi.

Maçın seyircisiz olmasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa şehri daha üst ligleri hak ediyor diye düşünüyorum. Ama kader bizi bu şekilde karşılaştırdı. Biz de bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İlk devre Şanlıurfaspor'un zaman zaman bizden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama gol pozisyonu açısından kısır bir ilk yarıydı. İkinci devreye golle başlamamız bize moral oldu. Üstüne bir tane daha gol atınca bizi rahatlattı gibi gözükse de Şanlıurfaspor maçı bırakmadı ve güzel bir gol bularak durumu 2-1 yaptı. Bu sefer biz panik yapmaya başladık. Hamle yapmamız gerekiyordu, yaptığımız hamleyle 5'li oyuna dönerek iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Galip geldiğimiz için çok mutluyum, 6 puanlık bir maç aldık. Şimdi 2 tane maçımız var. Daha evvel oynadığımız maçlarda hep rakiplerimiz ne yapacak diye bekliyorduk, şimdi rakipler bizim ne yapacağımızı bekliyor. Bu avantajı da doğru kullanmak istiyoruz."