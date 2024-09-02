Şanlıurfaspor'un yeni transferi Atakan Aybastı: Şehirlerine yakışır bir futbol izlettireceğiz

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un yeni transferi 24 yaşındaki futbolcu Atakan Aybastı, şehirlerine yakışır bir futbol izlettireceklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kuşadasıspor'da başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon Şanlıurfaspor'a transfer olan Atakan Aybastı yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi bir çalışma ortamı ve arkadaş grubuna sahibiz. Taraftarımıza ve futbolseverlere pozitif, iyi bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Çalışmalarımızı ve oyun görüşümüzü sahaya yansıtıp, başarılı olacağımızdan hiç şüphemiz yok. Takım ve camia olarak bunu başaracak gücümüz olduğunu düşünüyorum. Bu güzel şehir ve taraftarlarımız başarılı bir Urfaspor izlemeyi kesinlikle hak ediyor. Her futbolcunun hayali ay-yıldızlı formayı giymektir. Ben de çok daha fazla çalışıp, başarılı olup ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL