Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'u 3-1 yendi
Şanlıurfaspor, 1. Lig'in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Ofosu, Glumaç ve Atakan Aybastı kaydetti.
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA
1'inci Lig 2'nci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1 yendi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Ofosu (dk. 3), Glumaç (dk. 18 k.k.) ve Atakan Aybastı (dk. 90) kaydetti. Konuk takımın ise tek golü 76. dakikada Mehmet Büyüksayar'dan geldi.