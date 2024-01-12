Şanlıurfaspor, Ümit Kurt ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen savunma oyuncusu Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz 1461 Trabzon FK'den stoper Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.