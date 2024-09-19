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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sözeri: 'İyi Performans Sergiliyoruz, Destek Bekliyoruz'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sözeri: 'İyi Performans Sergiliyoruz, Destek Bekliyoruz'
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Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının iç saha performansından memnun olduğunu ve hedeflerinin daha iyi bir oyun sergilemek olduğunu açıkladı. Sözeri, taraftardan sürekli destek beklediklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, takımının iç sahadaki maçlarda ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, oyun ve fiziksel anlamda daha iyisini sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu sezon sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1, Teksüt Bandırmaspor'u ise 3-2 yenen, deplasmanda oynadığı 3 maçı ise kaybeden Şanlıurfa temsilcisinde teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine, söz konusu karşılaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen sezon son maçta, son dakikada Şanlıurfaspor'un lige tutunduğunu hatırlatan Sözeri, bu yıl aynı stres ve sıkıntıları yaşamamak için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

Sözeri, bu sezon genç ve hedefleri olan bir kadroyla mücadele ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kısıtlı bütçelerle çok iyi işler çıkarmanın peşindeyiz. Açık söylemek gerekirse oyuncularım ve biz, hatta kulübümüz karakter mücadelesi veriyor. Ortaya bir karakter koymak lazım, bunun mücadelesini veriyoruz. Bu konuda da çok şükür iyi gidiyoruz. İçerideki iki maçımızda hem Ümraniye hem Bandırma gibi sistemli ve hedefe oynayan takımları 3'er golle geçmek az iş değil, oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Şanlıurfaspor'un özellikle iç saha maçlarında çok iyi işler çıkardığını aktaran Sözeri, oynanan futbolun hem taraftarı hem de kendilerini memnun ettiğini belirtti.

"Sahada performanslar konuşuyor"

Sözeri, oyun kalitesini artırmak için çaba gösterdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok iyi işler çıkardığımızı söyleyebiliriz. Taraftarımızın özellikle iç saha maçlarında verdiğimiz mücadeleden çok memnun kaldığını düşünüyorum, biz de memnunuz. Bu oyun kalitesini daha yukarı çekebiliriz, çıtayı yükseltebiliriz. Oyun ve fiziksel anlamda daha iyisini yapabiliriz, bunun peşindeyiz. İnşallah bunu da yapacağız, yapmamız da gerekir. Şunu söylemek lazım oyuncuların eski kariyeri, bütçeler, bunlar futbolda geçerli şeyler ama futbolda asıl geçerli olan, o gün maçta gösterdiğiniz performans. Bu performansları da bizim oyuncularımız çok şükür gösteriyor. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Rakipleri analiz ediyoruz, ekibim de çok kafa yoruyor. Genç, donanımlı, hedefi olan bir teknik ekibimiz var. Sahada bütçeler ve kariyer değil, performanslar konuşuyor."

Sözeri, takımın genç ve hedefi olan futbolculardan oluştuğunu vurgulayarak, sezon içerisinde zaman zaman dalgalanmaların ve hataların yapılabileceğini öngördüklerini kaydetti.

Taraftardan destek bekleniyor

Şanlıurfaspor'un marka değerini yükseltmek için iyi futbol ortaya koymak zorunda olduklarını anlatan Sözeri, taraftardan da destek beklediklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın 2 milyonun üzerinde nüfusuyla futbola aç bir şehir olduğunu dile getiren Sözeri, şunları ifade etti:

"Bandırma maçında Ümraniye maçına göre daha fazlaydı seyircimiz. Biz bu oyunları devam ettirdiğimiz sürece daha da fazla seyirci olacak. Taraftarımızdan ricamız, geçen sene bu takım son dakika son maçta ligde kaldı. Ne zaman geldiler maçlara, işte son 7-8 maç, takım sıkıntıya girince gelip takımlarına sahip çıktılar, ligde de kaldı. Geçen seneki düşme sıkıntılarını yaşamadan bu sezon takımımızı destekleyelim. Bu oyuncular, bu taraftara güzel performanslar gösterecek."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

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