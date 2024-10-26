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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü'nden Maç Değerlendirmesi: 'İngiltere'de Bir Maç Gibi'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü'nden Maç Değerlendirmesi: 'İngiltere'de Bir Maç Gibi'
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Şanlıurfaspor, Iğdır FK ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadele sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri, maçın kalitesini ve takımlarının mücadelesini övdü. Sözeri, sporseverler açısından harika bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Iğdır Futbol Kulübü maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Sanki İngiltere'de bir Arsenal-Chelsea maçı oynandı. Sporseverler açısından müthiş bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sözeri, "Bugün sporseverler açısından müthiş bir maç oldu. Burada sağ olsunlar TFF temsilcilerimiz de aynı kanıdalar, biz de aynı kanıdayız, taraftarlarımız, sporseverler sanki İngiltere'de bir Arsenal - Chelsea maçı oynandı. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Öncelikle Alagöz Iğdır Futbol Kulübü'nü ve kendi takımımı gönülden, yürekten kutluyorum. Bize gelecek olursak tabii işler iyi gitmedikçe, geriye düştükçe üçlü formasyondan 4'lüye döndük. Bu planlarımız vardı zaten, A, B, C planlarımız var. Bu konuda da hemen döndük oyuncularımızla bunları zaten hafta içinde antrenmanlarda çalışıyoruz. Oyuncularım da uyum sağladı. Oynayan oyuna sonradan girenler, oynayanlar, çıkanlar, hepsini gönülden kutluyorum. ya kalbi ile mücadele ettiler ama şunu söylemek istiyorum yani bir Şanlıurfaspor takımı, bir takım nasıl olunur, bugün Türkiye, dünyaya gösterdiler. Dünyada da izleyenler var, Şanlıurfa'da bir sürü taraftarımız, bizi sevenler var. İzleyenler de, tribünlerdekiler de, yönetim de, hepimiz gurur duyduk takımımızla. Geriye düştük asla pes etmedik, hiç bırakmadık. Oyuncularımı, çocuklarımı, evlatlarımı, yani ben o kadar duygu yoğunluğu yaşadım ki bugün rakip Iğdırspor'u da şampiyon yapmıştım ama sonuçta bir profesyonellikti kazanmak istiyordu ama maalesef berabere kaldık. 3-1'den geriye dönüş, 3-3 yapmak müthiş bir reaksiyondu. Bu anlamda vallahi oyuncularıma yani ne söylesem gurur duyacağım ne söylesem azdır. Tabii aslında hakemler açısından çok fazla şey söylemek istiyorum da yani soracaksınız belki ama çok fazla şey söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Niye biliyor musunuz Türkiye gördü her şeyi, Türkiye her şeyi gördü" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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