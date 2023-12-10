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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: Eyüpspor'a net bir skorla kaybettik

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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Eyüpspor takımının üstün futboluna karşılık vermediklerini belirterek net bir skorla kaybettiklerini söyledi.

- İrfan Buz : "Net bir skorla kaybettik"

İSTANBUL - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Eyüpspor takımının üstün futboluna karşılık vermediklerini belirterek net bir skorla kaybettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "4-0 mağlup olduk tabii ki çok üzgünüz. Müsabakayı analiz ettiğimizde 5. dakika çok erken bir golle geriye düştük. Duran topta istediğimiz gibi topu çıkaramadık. 20. dakikada net bir pozisyonumuz vardı. Atmış olsak 1-1 olacaktı. Eyüpspor net bir skor aldığı için bizden üstün oynadı. Takımımız buna cevap veremedi. Müsabaka içerisinde 3. gol penaltı pozisyonu tam göremedim. 3'ten sonra 4. golü yedik, net bir skorla kaybettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum önümüzde çok önemli 2 maçımız var. Çorum maçına konsantre olmak zorundayız. O maçta 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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