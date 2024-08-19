Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Taşlar yerine oturdukça daha iyi performanslar olacak

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taşlar yerine oturdukça daha iyi performanslar olacağını bekliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Erkan Sözeri açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç çıkardıklarını belirten Sözeri, "Saha ve seyircimiz önünde ilk maçımızdı. Tabii buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize inandılar, güvendiler. Biz de onlara güzel bir futbol sunduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle maçın ilk yarısı. Tabii zaman zaman serzenişler oldu. Takımı geriye çektik gibi. Ama biz 10-12 gün geç açtık sezonu. Biraz fiziksel olarak çok iyi çalışmamıza rağmen eksiklerimiz var. Taşlar yerine oturdukça hem fiziksel anlamda hem oyunsal anlamda daha iyi performanslar olacağını bekliyoruz. Tabii geçen hafta ben Ümraniyespor maçını izlemiştim, Çorumspor'la oynadığı maçı üçlü oynuyorlardı. Top rakibe geçince beşliye dönüyorlar. Çok disiplinli oynadılar geçen hafta. Biz buna karşı önlemlerimizi aldık. Hafta içinde taktik çalışmalarımızda üçlüye karşı nasıl oynanır, oyuncularımıza tek tek anlattık. Sağ olsun, bunlar da hem bizi dinlediler hem de saha içinde de çok iyi uyguladılar. Hani bakıldığı zaman ilk yarı pozisyon vermedik gibi bir şey. Ben hatırlamıyorum. İkinci yarı biraz oyun geçişlerimiz de çok iyiydi. Futbolumuz da iyiydi. Şanlıurfaspor camiasının, taraftarının beklediği futbol bu bence. Ama bunu 90 dakikaya çıkartmamız için zamana ihtiyaç var. Bu bir gerçek. Bu ikinci yarıda da ortaya çıktı. İkinci yarıda biraz daha muhafazakar oynadık. Biraz daha kapalı oynadık. Arkada çok boşluklar bırakabilirdik ki hızlı oyuncuları var. Dolayısıyla stratejik anlamda da iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA