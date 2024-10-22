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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Galip Gelmek İstiyoruz'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Galip Gelmek İstiyoruz'
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Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü sahalarında Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Sözeri, sarı-yeşilli ekibin GAP Vadisi Tesisleri'ndeki antrenmanının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Iğdır FK'yi daha önce çalıştırdığını hatırlatan Sözeri, eski takımını kentte misafir etmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Şanlıurfaspor'un performansını artırdığını vurgulayan Sözeri, eksiklikleri olmasına rağmen hedeflere odaklandıklarını anlattı.

Iğdır FK maçının kritik öneme sahip olduğunu aktaran Sözeri, "Bu hafta inşallah güzel bir oyun, iyi bir mücadeleyle galip gelmek istiyoruz. Iğdırspor'u inşallah eli boş göndermek istiyoruz. Hakemlerin konuşulmadığı bir maç olmasını istiyoruz. Rakibi çok güzel misafir edeceğiz. Tabii ki biz Şanlıurfaspor markasını iyi temsil etmek istiyoruz, bunun peşindeyiz. Hiçbir şeyi bahane etmeden Şanlıurfaspor'u en iyi yerlere taşımamız lazım. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sarı-yeşilli ekip, ligde 13 puanla 13. sırada bulunuyor. Iğdır FK ise 14 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

Şanlıurfaspor Antrenman Futbol Iğdır Yaşam Spor

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