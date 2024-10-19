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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Deplasmanda Alınan Galibiyet Harika Oldu'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Deplasmanda Alınan Galibiyet Harika Oldu'
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, galibiyetin önemine vurgu yaparak oyuncularını tebrik etti ve bu zaferin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Deplasmanda alınan bu dört gollü galibiyet bizim için çok güzel oldu, harika oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, maç sonu basın toplantısında konuştu. Sözeri, oyuncularını tebrik ederek şunları söyledi:

"Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Hiç disiplini bozmadılar. Oyun disiplinden kopmadılar. Oyuncularım gerçekten güzel savaş veriyorlar. Maç bizim için çok kıymetliydi. Deplasmanda ilk üç puanımızı aldık. Bu maçta elimize geçen fırsatları değerlendirdik. Deplasmanda alınan bu dört gollü galibiyet bizim için çok güzel oldu, harika oldu. Ayaklarına, yüreklerine sağlık, kalbiyle oynayan oyuncularımı tekrar çok tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Adanaspor Trendyol 3-sayfa Futbol adana Spor

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