Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: 'Çalışmalara devam edeceğiz. Daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, "Çalışmalara devam edeceğiz. Daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum" dedi.

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu'da kamp yaptığı tesislerde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Şanlıurfa ekibi, yaklaşık 1.5 saat süren idmanda top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı.

Şanlıurfaspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

"Daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum"

Antrenman öncesinde Şanlıurfaspor Teknik Direktör Erkan Sözeri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Sözeri, "Kamp gayet iyi geçiyor. Geç açmamıza rağmen oyuncular iyi adapte oldu. Ne istediğimizi çok çabuk algıladılar. Bu kadar kısa bir zamanda çok yeni bir takım olmamıza rağmen, yapmak istediğimiz birçok şeyi yaptığımızı gördük. O bizi mutlu etti. Tabii bunun üzerine koya koya gideceğiz. Daha hazırlık maçlarımız var ve ideal 11'imizi belirleyeceğiz. Şanlıurfaspor olarak belki kısıtlı bütçelerle mücadele edeceğiz ama çok can yakacağız demiştim, bunun da işaretlerini gördüğümü düşünüyorum. Çalışmalara devam edeceğiz. Daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum" dedi. - BOLU