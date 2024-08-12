Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Biraz zamana ihtiyacımız var

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Kısıtlı bütçelerle iyi bir takım oluşturmaya ve iyi bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Bunun da emarelerini parça parça gördüğümüzü düşünüyoruz. Kongre sürecinden dolayı sezonu geç açtık. O yüzden, oyuncularım çok özverili ve iyi çalıştılar. Bugün de sahada o çalışmanın karşılığını fiziksel olarak yorulana kadar gayet iyiydi. İlk yarı bir iki pozisyon oldu ama onda da oyuncularımız gerçekten iyi irade gösterdiler. İkinci yarı başlar başlamaz Bajic'in uzaktan golü bütün planları bozdu. Hala çok pozisyon vermiyorduk" diye konuştu.

Sözeri, bugünkü müsabakada ligin en kaliteli takımlarından bir tanesi ile oynadıklarını ve iyi reaksiyon verdiklerini dile getirerek, "Biraz zamana ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nün takımı, camiası ve taraftarıyla her zaman hedefi olan bir takım olduğunu kaydeden Sözeri, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sezon talihsiz bir şekilde bir alt lige düştüler. Şimdi de tekrar çıkmanın hesaplarını yapıyorlar. MKE Ankaragücü kaliteli bir takım, iyi oynadılar ama biz de reaksiyon verdik. Nihayetinde 2-0 mağlup olduk. Artık, önümüzdeki Ümraniyespor maçına odaklanıp, hazır hale gelmeye çalışacağız ve puanları hanemize yazdırmaya çalışacağız. Bu sene 1. Lig, Süper Lig ayarında diyebilirim. Transfer yasağı olan takım yok." - ANKARA