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Şanlıurfaspor, stoper Pape-Alioune Ndiaye ile anlaştı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Senegal asıllı Fransız oyuncu Pape-Alioune Ndiaye'i transfer etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Senegal asıllı Fransız oyuncu Pape-Alioune Ndiaye'i transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga liginde SCR Altach'ta forma giyen stoper Pape-Alioune Ndiaye ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

Şanlıurfaspor Avusturya Trendyol Senegal Spor Haberler

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