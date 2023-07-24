Şanlıurfaspor, stoper Pape-Alioune Ndiaye ile anlaştı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Senegal asıllı Fransız oyuncu Pape-Alioune Ndiaye'i transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Avusturya Bundesliga liginde SCR Altach'ta forma giyen stoper Pape-Alioune Ndiaye ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.