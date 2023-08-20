Şanlıurfaspor son 20 maçın 17'sini kazandı

Trendyol 1. Ligi'nde de ilk iki haftayı kayıpsız kapatan Astor Enerji Şanlıurfa spor, çıktığı son 20 resmi maçta 17 galibiyet elde etti.

2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa spor, dün akşam deplasmanda oynadığı Adana spor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Sezonun ilk iki haftasını kayıpsız kapatan sarı-yeşillilerde futbolculara iki günlük izin verilirken, takımın başarısı dünkü maçın ardından Türkiye'de gündem oldu. Şanlıurfa spor etiketi ile yapılan paylaşımlarda, takımın başarısı takdirle karşılanırken, benzer yorumlar spor çevrelerinden de geldi.

20 maçta 17 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik

Geçtiğimiz sezondan da karnesi iyi olan Şanlıurfaspor, çıktığı son 20 resmi maçta 17 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak son yılların en çok puan toplayan takımı oldu. Geçtiğimiz sezonun ligin 22. haftasında deplasmanda Amedspor'a mağlup olan Şanlıurfaspor, o maçtan sonra sadece 8 puan kaybetti. Yeni sezonda ise Altay ve Adana galibiyetleri ile hanesine 6 puanı ekleyen Şanlıurfa ekibi, Boluspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

"Daha iyi olacağız"

Maçın ardından yaptığı açıklamada, tüm futbolcuları ve Adana deplasmanına gelen sarı-yeşilli taraftarı tebrik eden Başkan Haçım İzol, "Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Buna rağmen eksikliklerimizi de görüyor ve planlamalarımızı yapıyoruz" dedi. Özellikle takımın iç saha maçları için taraftarın her zaman desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekleyen Başkan İzol, "Şanlıurfamız tek vücut halinde takımına tam destek veriyor. Bizler de bu desteğin en iyi şekilde sonuçlanabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde oldukça takımımızın daha nice başarılara imza atacağından şüphemiz yok. Şanlıurfasporumuzun yeri Süper Lig'dir. Süper Lig de bize birlik ve beraberlik olduğu takdirde gelecektir. Tekrardan tüm Şanlıurfa halkına verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA