Şanlıurfaspor, Mehmet Yiğit ile sözleşme yeniledi
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Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Yiğit ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Yiğit ile sözleşme yeniledi.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Şanlıurfaspor formamızla şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mehmet Yiğit'le yeni sezon için anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor