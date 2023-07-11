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Şanlıurfaspor, Mehmet Yiğit ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Yiğit ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Mehmet Yiğit ile sözleşme yeniledi.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Şanlıurfaspor formamızla şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mehmet Yiğit'le yeni sezon için anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

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