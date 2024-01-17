Şanlıurfaspor, İshak Çakmak ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu İshak Çakmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz, Alagöz Holding Iğdır FK'den orta saha İshak Çakmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.