Şanlıurfaspor ile Astor Enerji Arasında İsim Sponsorluğu Anlaşması İmzalandı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor ile Astor Enerji arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, kulüp tesislerindeki törende, desteklerinden dolayı Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'e teşekkür etti.

Geçgel'in ülkede önemli bir sektörün öncülerden olduğunu ifade eden İzol, "Şanlıurfaspor'un 2023-2024 sezonunda ismi Astor Enerji Şanlıurfaspor olacaktır. Şanlıurfaspor ve tüm camiaya hayırlı olsun." dedi.

Geçgel ise Şanlıurfaspor'un çok değer verdikleri önemli bir marka olduğunu söyledi.

El birliği ve desteklerle hep beraber Şanlıurfaspor'u bir yere getirmek istediklerini aktaran Geçgel, "Buna az bir katkımız olduysa ne mutlu. Her zaman Şanlıurfasor'un yanında bulunacağımı, bulunduğumu da büyüklerim bilir. Nerede bir sıkıntısı olursa takımımızın her zaman yanında bulunacağıma imkanlarım dahilinde söz veriyorum. İnşallah Şanlıurfaspor ligde kalır, şampiyonluk sözü vermeyelim diye. Ama inşallah şampiyonluklar olsun. Çünkü Şanlıurfaspor değerli bir markamız inşallah Avrupa kupalarında da görmek isterim." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da Feridun Geçgel'e destekleri için kent adına teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğini dile getiren Ayhan, "Sahip çıkarsak Allah'ın izniyle Şanlıurfaspor'u Süper Lig'e taşırız. Geçen sene 'o sene bu sene' dedik, bu sene için de 'el ele Süper Lig'e' diye bir slogan bulundu. Bu yükü taşıyan ve her türlü fedakarlığı yapan Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile merkez ilçe belediye başkanları ve takım yöneticileri katıldı.