Şanlıurfaspor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına GAP Vadisi Tesisleri'nde başladı. Takım, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalışmalara devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, sahasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-yeşilli futbolcular, GAP Vadisi Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Şanlıurfaspor, yarın Iğdır FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.