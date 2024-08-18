Şanlıurfaspor, geleceği kurtarmak için genç oyuncularla kadro kurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, bu sezonki kadrolarını takımın geleceğini kurtarmak adına maliyeti yüksek olmayan genç oyunculardan kurduklarını bildirdi.

Küçük, AA muhabirine, kongre sürecinde aday çıkmaması ve takıma kayyum atanmasının önüne geçmek için arkadaşlarıyla birlikte aday olmaya karar verdiklerini hatırlattı.

Yönetim olarak hızlı bir şekilde bütçe oluşturarak transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Küçük, şöyle konuştu:

"Kongre sürecinin uzamasından kaynaklı biraz gecikmeli de olsa transferleri yaparak kampa yetiştirdik. Yönetici arkadaşlarımızın gayretleriyle kısıtlı bütçeyi, maliyeti yüksek olmayan, Şanlıurfaspor'un geleceğini kurtarmak adına genç oyunculardan yana kullandık. Transferleri yaparken sadece ligi iyi bir yerde bitirmek amacıyla yapmadık, amacımız ileride yüksek bütçeli kadro yapmadan kemik bir kadro oluşturmak. Bu seneki hedefimiz geçen sezonun son maçında yaşadığımız düşme stresini yaşamamak. İyi oynayarak, futbolu çirkinleştirmeden taraftarlarıyla mücadeleci ruhunu ortaya koyan bir takım olmak istiyoruz. Zaten iyi mücadele ederseniz mutlaka başarılı olursunuz."

"Takımı aldığımızda 2 sözleşmeli oyuncu vardı"

Takımın zor günlerden geçerek bugünlere ulaştığını belirten Küçük, tüm yöneticilerin canla başla, ailelerinden veya işlerinden ödün vererek takımın başarısı için mücadele ettiğini kaydetti.

Geride kalan süreçte yaptıkları hamlelerle Şanlıurfaspor'un ileride karşılaşacağı borçlar ve mahkemelerin de büyük oranda önüne geçtiklerini aktaran Küçük, şöyle devam etti:

"Takımın geleceğinin ipotek altına alınmaması için kendi öz kaynaklarımızla elimizden geldiğince çalışıyoruz. Takımı aldığımızda sadece 2 sözleşmeli oyuncumuz vardı. Kongre sürecinden dolayı zamanımız da az kalmıştı. Hızlı şekilde kararlar alıp, kadro planlamasını hayata geçirdik. Hemen ardından da transferlerimizi yapıp yolumuza koyulduk."

Sezon öncesi çoğunluğu genç oyunculardan kurulu kadroyu idare edebilecek tecrübeli bir hocayla anlaşma yolunda karar aldıklarını ve Erkan Sözeri'nin bu anlamda öne çıktığını ifade eden Küçük, "Erkan Sözleri hocamızın ismi ön plana geçti. Tecrübesiyle ve özellikle de genç oyuncuları Türk futboluna kazandırılmasıyla bize çok katkısı olacağını görerek anlaştık. İnşallah onunla Türk futbolu adına güzel işler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Taraftara çağrı

Taraftarların futbolun en önemli bir parçası olduğunu anımsatan Küçük, şöyle devam etti:

"Bizim, futbolcuların ve destek verenlerin tüm derdi taraftarı mutlu etmek. Bu kadar masraf, bu kadar çaba onların mutlu olması üzerine. Hem bu seneyi kurtarmak adına hem de takımın geleceğini kurtarmak adına güzel projeler yaptık. Biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Düşük bütçelerle kurulmuş genç ve kısmen tecrübesiz bir kadro ama oynadıkça tecrübe kazanacaklardır. Bu genç oyuncuların içinden bazılarının çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Taraftarımızdan tek ricam takıma destek olmaları."

Küçük, kentin hemen her kesimi kulübe sahip çıkmaya davet etti.