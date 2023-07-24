Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfaspor, Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile anlaştı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen orta saha Godfred Donsah ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

Yeni Malatyaspor Şanlıurfaspor Trendyol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title