Şanlıurfaspor, Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile anlaştı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen orta saha Godfred Donsah ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.