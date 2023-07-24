Şanlıurfaspor, Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile anlaştı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı transfer etti.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen orta saha Godfred Donsah ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor