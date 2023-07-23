Şanlıurfaspor, forvet Muhammet Arslantaş ile anlaştı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, RAMS Başakşehir'den forvet oyuncusu Muhammet Arslantaş'ı transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İstanbul Başakşehir'de forma giyen forvet Muhammet Arslantaş ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.