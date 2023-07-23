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Şanlıurfaspor, forvet Muhammet Arslantaş ile anlaştı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, RAMS Başakşehir'den forvet oyuncusu Muhammet Arslantaş'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, RAMS Başakşehir'den forvet oyuncusu Muhammet Arslantaş'ı transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İstanbul Başakşehir'de forma giyen forvet Muhammet Arslantaş ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

Şanlıurfaspor Başakşehir Trendyol Spor Haberler

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