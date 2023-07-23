Şanlıurfaspor, forvet Muhammet Arslantaş ile anlaştı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, RAMS Başakşehir'den forvet oyuncusu Muhammet Arslantaş'ı transfer etti.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, RAMS Başakşehir'den forvet oyuncusu Muhammet Arslantaş'ı transfer etti.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İstanbul Başakşehir'de forma giyen forvet Muhammet Arslantaş ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor