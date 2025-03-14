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Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a 2-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maçta Esenler Erokspor, Fernandes'in ve Kayode'nin golleriyle 2-0 galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Akabueze'nin serbest vuruşunda ceza sahası içinde Zach Muscat'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

30. dakikada Mücahit Albayrak'ın ortasında topla buluşan Kayode'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

45+3. dakikada, Alper Karaman'ın pasında topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

50. dakikada, topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Karaman'ın pasında Kayode, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

73. dakikada Francis'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Tokotaev topu kontrol etti.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Okyere dk. 60), Akabuaze, Ahmet Yazar (Amar Begiç dk. 60), Nafican Yardımcı, Zach Muscat (Fatih Eren dk. 81), Sambou (Alpay Çelebi dk. 60), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu (Kappel dk. 79)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Enes Kalyoncu, Mehmet Yüksel, Seyit Gazanfer, Çağrı Giritlioğlu

Yardımcı Antrenör: Fuad Kınalı

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kaçar, Laine (Oscar dk. 46), Alper Karaman, Kayode (Ertuğrul İdris Furat dk. 80), Metehan Mert (Sakıb Aytaç dk. 90), Francis, Seyfettin Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Furkan Orak, Fernandes (Mame Mor Faye dk. 72)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Samuli Laine, Hamza Catakovic, Benhur Keser, Oğuz Ceylan

Yardımcı Antrenör: Güray Gündoğdu

Goller: Fernandes (dk. 45+3), Kayode (dk. 50) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Furkan Orak, Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kaçar, Kayode, Oscar, Ertuğrul İdris Furat (Esenler Erokspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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