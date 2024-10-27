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Şanlıurfaspor'dan Başarı Hikayesi: Düşük Bütçeyle İyi Futbol

Şanlıurfaspor'dan Başarı Hikayesi: Düşük Bütçeyle İyi Futbol
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Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, düşük bütçelerle kurulan takımın 10 maçta gösterdiği 4 galibiyet ve iyi futbol ile lige renk kattığını belirtti. Küçük, şehir desteğinin önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfa spor'un kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük, düşük bütçelerle oluşturdukları takımın iyi futbol oynadığını ve lige renk getirdiğini söyledi.

Sezona maddi imkansızlıklardan dolayı daha çok alt liglerden ve gurbetçi oyunculardan oluşan fiyatı uygun bir kadroyla giren Şanlıurfa spor, 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Küçük, AA muhabirine, sezon başındaki kongre sürecinde aday çıkmaması üzerine takımı zorlu süreçten kurtarmak ve transferleri yaptıktan sonra kulübü yeni bir yönetime bırakmak üzere aday olduklarını söyledi.

Söz verdikleri gibi transferleri tamamladıktan sonra kongre kararı aldıklarını aktaran Küçük, 28 Eylül'de düzenlenen olağanüstü genel kurulda da aday çıkmayınca yönetimde değişiklikler yaparak tekrar aday olduğunu ifade etti.

Takımın bütün imkansızlıklara rağmen başarılı olduğunu dile getiren Küçük, şöyle konuştu:

"Gerçekten bana göre iyi ve güzel bir takımımız var. Her şeyden önce iyi futbol oynamaya çalışan, lige renk getiren bir takımımız var bunu bütün Türkiye zaten görüyor. Bu çok iyi olmayan ortamda futbol adına, spor adına belki de sevineceğimiz tek şey sonuçlar oluyor. Sezon başında spor kamuoyunun büyük çoğunluğu bu ligde tutunabilmek adına çok da şans vermediği bir durumdaydık ama biz ucuz kadro kurmakla ucuza kadro kurmak arasında çok büyük fark olduğunu söyledik. Ucuz kadro kurmadığımızı ama ucuza kadro kurduğumuzu söyledik. İyi oyuncuları bütçemize uygun ödeme şartlarıyla transfer edebilme başarısını elde ettik. Bunun da meyvelerini topluyoruz. Belki bu sezon şartlar bizi öyle davranmaya zorladı ama ben bunu Türk futbolu adına zaten yıllardır savunuyorum. Takımda çok büyük bir birliktelik var, çok büyük bir aşk var, çok büyük bir forma aşkıyla mücadele ediyorlar. Bu takımın içinde Şanlıurfaspor'un geleceği var, çok genç oyuncular var, çok iyi oyuncular var."

"Takımın hedefini şehir belirleyecek"

Takıma dahil edilen bazı oyuncuların çok kimse tarafından bilinmeyen, alt liglerden ve gurbetçi oyunculardan oluştuğunu anlatan Küçük, bunun bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Bu sene başarılı olmaları durumunda seneye de genç ve alt liglerden daha az maliyetli oyuncularla yollarına devam etmek istediklerini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Bu şekilde mantıklı, ayağı yere basan, mali yapısı oldukça dengeli ve düzgün bir yapıyla devam ederseniz sportif başarı mutlaka gelir. Takımın nereye gideceği, hedefinin ne olduğunu ben belirlemiyorum, bunun hedefini şehir belirleyecek. Zaten görünen ortada ve bu takımın neler yapabileceğini de herkes gördü. Üst sıralarda da olabilir, alt sıralarda da olabilir. Takımın hedefi şehrin vereceği desteğe bağlı. Bizim aylık 7-8 milyon gibi bir paraya ihtiyacımız var. Şehir bu paraların ödenmesi konusunda bize yardım ederse bu takımın ligi nerede bitireceğini tabii ki hayal edebiliyorum. Siz mücadele ederseniz sportif başarı mutlaka gelir ama tam tersini düşünün yani ödemeler yapılmadı, destek olunmadı, bizim de gücümüz bir yere kadar. Çektik gittik diyelim, devre arasında bu futbolcular serbest kalacak. Zaten bizim oyunculara çok talep var. Bu oyuncular çekip gittiği zaman oyuncusu olmayan bir takımın ligde kalma şansı olabilir mi? Lütfen takımımıza sahip çıkalım."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor

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