Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfaspor'da Giray Küçük Yeniden Başkan

Şanlıurfaspor'da Giray Küçük Yeniden Başkan
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulunda Giray Küçük, oyların tamamını alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Küçük, şeffaf bir yönetim anlayışı ile kulübü yönetmeye devam edeceğini ve mali yapıyı güçlendirme hedeflerini dile getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü genel kurulunda Giray Küçük, yeniden başkanlığa seçildi.

Şanlıurfaspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olan Giray Küçük, geçerli oyların tamamını aldı.

Mali ve idari raporlar ile tüzük değişikliğinin onaylandığı toplantıda konuşan Başkan Küçük, Türkiye'de düşük bütçeyle iyi takım oluşturan ender kulüplerden biri olduklarını söyledi.

Şeffaf bir yönetim anlayışı ile kulübü idare etmeye devam edeceklerini vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Kongreye gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi sürdürelim istiyoruz. Şanlıurfaspor'un geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Önümüzdeki dönemde hem sportif başarılar hem de kulübün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Takımımız kuruluşundan itibaren kendi kaynaklarıyla idare etmekte zorlanmıştır. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma bu zorlu yolculukta bizimle omuz omuza oldukları için teşekkür ediyorum. Her türlü cefayı, çileyi çekmeyi göze alarak yanımızda olanlar var. Şehir olarak yönetim kurulumuza sahip çıkıp arkalarında duralım, morallerini bozmayalım. Görevimizi en iyi şekilde sonuna kadar devam ettirelim."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

Yerel Haberler Şanlıurfaspor Trendyol Futbol Yaşam Spor

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });