Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in ikinci hafta maçında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, stratejik anlamda iyi bir maç çıkardıklarını düşündüğünü söyledi.

Sözeri, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahaları ve taraftarlarının önünde yaptıkları ilk maçtan galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Futbolcuları güzel oyun ve mücadelesinden dolayı tebrik eden Sözeri, şunları söyledi:

"Fiziksel olarak çok iyi çalışmamıza rağmen eksiklerimiz var. Taşlar yerine oturdukça hem fiziksel anlamda, hem oyun anlamında daha iyi performanslar olacağını bekliyoruz. Rakibimizin geçen hafta oynadığı maçı izledim, ona göre hafta içi çalışmalarımızı yaparak tedbirlerimiz aldık. Futbolumuz da iyiydi. Şanlıurfaspor camiasının, taraftarının beklediği futbol bu bence. Ama bunu 90 dakikaya yaymamız lazım. Zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla stratejik anlamda da iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum, tebrik ediyorum. Bu bir başlangıç, bunun devamının gelmesini istiyoruz. Futbolcularıma bugün önce kendilerini, sonra da taraftarımıza, camiamıza ispat etmelerini istedim."

Önlerindeki maça odaklanacaklarını aktaran Sözeri, "Gerçekten bugün belki berabere de bitebilirdi, bir ara oraya geldi iş. Berabere de bitse bugün oyuncularım karakter gösterdiler. Onun için de çok mutluyum. Bu maçı unutup hemen önümüzdeki İstanbulspor maçına odaklanacağız. Maç maç gideceğiz. Ama bu oyunumuzu daha geliştirdiğimiz sürece ben inanıyorum ki bu tribünlerin gurur duyacağı bir takım haline geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Central Hospital Ümraniyespor cephesi

Central Hospital Ümraniyespor'un teknik sorumlusu İlhan Özer, geçen hafta galip geldiklerini, bu maça da iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçın başında yedikleri golle oyun düzenlerinin bozulduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Yeni gelişmekte olan bir takımız. Yeni transferlerle oyunumuzu geliştirme çabasındayız. Bununla birlikte tekrar bireysel bir hatadan maalesef bir gol yedik. İki sıfır geriye düştüğümüzde ikinci yarı farklı bir sistemle sahaya çıktık. Risk aldık onun sonucunda da bir golü bulduk. 2-1'i yakalamamıza rağmen son dakika yine bir bireysel hatadan açık bir şekilde kaybettik, maçın özeti bu."