Şanlıurfaspor, Central Hospital Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmanın ardından istasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 18 Ağustos Pazar günü evinde oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınmanın ardından istasyon çalışmasıyla başladı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.