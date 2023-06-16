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Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor takımının oyuncuları otobüsle şehir turu attı.

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Şanlıurfaspor takımının oyuncuları otobüsle şehir turu attı.

Konya'da oynanan maçın ardından kupa ile Şanlıurfa'ya gelen futbolcular, otobüsle Şanlıurfaspor Tesisleri'nden Balıklıgöl Yerleşekesi'ne kadar tur atarak sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Bazı taraftarlar araçlarla otobüse eşlik ederek oyunculara destek verirken yollardaki taraftarlar da takıma destek gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, zaman zaman otobüsün önünü keserek tezahüratlarda bulundu.

Futbolcular ise otobüste şarkılar söyleyerek eğlendi.

Bir taraftarın başında karpuz ile otobüsü karşılaması ise ilginç görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor

Şanlıurfaspor Bucaspor Spor Spor Haberler

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