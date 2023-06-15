Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.