Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Play-off Final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor Konya'da karşı karşıya geldi. Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Play-off Final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor Konya'da karşı karşıya geldi. Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Abdullah Balikuv x, Onur Özcan x, Erhan Kartal xx (Sadık Baş dk. 61 x), Çağrı Giritlioğlu x, Ahmet Aslan x (İlhan Depe dk. 46 xx), Furkan Çil xx (Taşkın Çalış dk. 61 xx), Saruhan Fındıkcı xx (Cuma Menize dk. 73 xx), Erhan Çelenk xx, Berke Bıyık x (Erhan Şentürk dk. 73 xx), Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xxx, Seyit Gazanfer xx, Abdulsamet Burak xx, Mehmet Yiğit xxx, Feyyaz Belen xxx, Cumali Bişi xx (İbrahim Sürgülü dk. 87 ?), Mehmet Alp Kurt xxx (Adem Eren Kabak dk. 67 xx), Erkam Develi xxx (Hüseyin Erkan dk. 77 xx), Mert Çapar xxx (Doğacan Diker dk. 77 xx), Behlül Aydın xxx (Alpay Koçaklı dk. 67 xx), Kemal Rüzgar xx

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Behlül Aydın (dk. 36), Mert Çapar (dk. 52 ve 56) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Erkam Develi, Mert Çapar (Şanlıurfaspor), Cuma Menize (Bucaspor 1928) - KONYA