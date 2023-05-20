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Şanlıurfaspor, Batman Petrol Spor'u 2-0 yendi

Şanlıurfaspor, Batman Petrol Spor'u 2-0 yendi

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 38'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrol spor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla konuk ekip 45 puanda kalarak küme düştü.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Oğuz Terzi, Ali Uğurtan,

ŞANLIURFASPOR: Aydın -  İbrahim Sürgülü, Feyyaz (Dk. 69 Mehmet Yiğit), Alpay, Cumali, Kemal Rüzgar (Dk. 55 Doğancan), Erkam, Semih (Dk. 62 Seyit), Mehmet Alp, Mert (Dk. Abdulsamet), Barış (Dk. 70 Mustafa Durak)

BATMAN PETROL SPOR: Cihan - Ebu Sıddık (Dk. 71 Tuğrul), Okan, Hüseyin, Şahin, Ferdi (Dk. 83 Melih), Serdar Güncü, Yusuf Onur, Mahsun (Dk. 59 Bedran), Ozan Karabacak (Dk. 72 Fatih Gök) Tuncay (Dk. 48 Gökhan)

GOLLER: Dk. 47 Mert, Dk. 51 Alpay, ( Şanlıurfaspor )

SARI KARTLAR: Kemal Rüzgar, Doğancan ( Şanlıurfaspor ) - Serdar, Hüseyin, Yusuf Onur, ( Batman Petrol Spor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 38'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrol spor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla konuk ekip 45 puanda kalarak küme düştü.

47'inci dakikada Semih'in ortasında kale önünde Mert yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

61'inci dakikada Barış'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alpay'ın sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Şanlıurfaspor sahasında Batman Petrol Spor'u 2-0 mağlup etti.


- Şanlıurfa
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor

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