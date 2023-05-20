Şanlıurfaspor, Batman Petrol Spor'u 2-0 yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 38'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrol spor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla konuk ekip 45 puanda kalarak küme düştü.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Oğuz Terzi, Ali Uğurtan,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 38'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrol spor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla konuk ekip 45 puanda kalarak küme düştü.

47'inci dakikada Semih'in ortasında kale önünde Mert yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Şanlıurfaspor sahasında Batman Petrol Spor'u 2-0 mağlup etti.