Şanlıurfaspor 6 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükseldi

Şanlıurfaspor'un TFF 2. Lig Play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu. Kentin cadde, sokak ve meydanlarında kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.