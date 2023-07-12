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Şanlıurfaspor, 2 futbolcuyla sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, kaleci Aydın Bağ ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile sözleşme yeniledi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, kaleci Aydın Bağ ve orta saha oyuncusu Cumali Bişi ile sözleşme yeniledi.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Şanlıurfaspor formamızla şampiyonluk yaşayan futbolcularımız Aydın Bağ ve Cumali Bişi ile yeni sezon için anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor

Şanlıurfaspor Cumali Bişi Trendyol Aydın Spor Haberler

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