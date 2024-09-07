Şanlıurfalı Sporcu Erdal Akbaş Türkiye Şampiyonu Oldu

Şanlıurfalı sporcu Erdal Akbaş, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu oldu. Akbaş, döner ustalığından Türkiye şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesini dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor.

Şanlıurfalı 38 yaşındaki sporcu Erdal Akbaş, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu, sahnede isminin okunmasıyla sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Lokantadan sahneye uzanan başarı hikayesi

Başarısıyla Türkiye Vücut Geliştirme Milli Takımı'na seçilen milli sporcu Erdal Akbaş, döner ustalığından Türkiye şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesini anlattı. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Akbaş, "Ben, 2010'da İstanbul'da dönerciyken bir tane sporcu ustamız geldi. Büyük bir üstat geldi. Ben o zamanlar 42-43 kiloydum. Bana dedi ki 'bu zayıflık ne, spora başla'. Ben de onun yönlendirmesiyle spora başladım. Bir daha da sporu bırakamadım. Bağımlı oldum. Yıllardır spor yapıyorum. Hep disiplinli bir şekilde spor yaptım. Buralara kadar geldim. İki kez Türkiye vücut geliştirme yarışmasına girdim. İkisinde de iyi derece yapamadım. Ama en son kendime inandım, sevdiklerime inandım. Salonlarda antrenmanlarımı yaptım. Arkadaşlarımın desteği de çok oldu. Onların sayesinde buralara kadar geldim. Onların emekleri çok. Onlara verdiğim sözü tuttum ve Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi sıra dünya şampiyonasında. Dünya şampiyonu olduktan sonra hem Türkiye kupasını hem de dünya şampiyonluğu kupasını Filistin'deki yetimlere, kadınlara ve çocuklara armağan edeceğim" dedi.

Şampiyon sporcu Akbaş, düzenlenen organizasyonun ardından kupa ve madalyalarıyla memleketine döndü. Akbaş, GAP Havalimanı'nda ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. - ŞANLIURFA