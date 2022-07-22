Şanlıurfa haberleri! Karbel Karaköprü Belediyespor'da sezon hazırlıkları başladı

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Karbel Karaköprü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ekibinde yeni sezonun ilk antrenmanı teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.

Besim Durmuş, ilk antrenmanla birlikte çalışmalara start verdiklerini ve iyi bir sezon geçirmek için sıkı çalışma temposu içerisinde olacaklarını belirtti.

Yeni sezonun Türk futboluna, takımlarına ve Şanlıurfaspor'a hayırlı olmasını temenni eden Durmuş, "İnşallah bu sezon Şanlıurfa'nın iki güzide kulübü istedikleri başarıyı yakalayıp üst liglere çıkar. Biz bu sene iyi bir kadro yapılanmasına gittiğimize inanıyoruz. Yeni transferlerimiz oldu, geçen sezondan kadroda kalan arkadaşlarımız oldu. İnşallah iyi bir kamp dönemi geçirip lige iyi bir şekilde başlayacağız. Hedefimiz bir üst lige çıkarak bu şehre gururu yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Fevzi Özkan ise yeni sezonda daha büyük hedefleri olduğunu ifade ederek, artık bu camianın şampiyonluk sevinci yaşaması gerektiğini kaydetti.