Şanlıurfa'da "Uçan Raketler Projesi" tanıtıldı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Hitit Bilgisayar Hizmetleri şirketi iş birliğinde hayata geçirilen "Uçan Raketler Projesi"nin tanıtımı, Şanlıurfa'da yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da sporcularla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gençlerin kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmelerini amaçladıklarını ve bu kapsamda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Çimen, "Özellikle dağıtılan masalarda gelecekte milli takımda yarışacak sporcuları görmek en büyük umudumuz. Aynı zamanda bu gençlerin topluma kazandırılması, bir şekilde spor eğitiminin sağlanması en büyük amaçlarımızdan biri. Bu projenin gelecekte daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç ise dünyayı etkisi altına alan salgının sportif faaliyetleri de olumsuz etkilediğini anımsattı.

Sporun önemine değinen Karaağaç, şunları kaydetti:

"Özellikle çocukların sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemesinin ileriye dönük faydaları daha da önem kazandı. Bu nedenle, zorunlu bir ara vermek zorunda kaldığımız Uçan Raketler ile normalleşme sürecinde çocuklarımızın hayatına tekrar dokunmanın heyecanını da yaşıyoruz. Daha önce Çorum, Isparta ve Trabzon'da hayata geçirdiğimiz projemize Şanlıurfa ile devam ediyoruz. Sadece Şanlıurfa'da 100 okulda 85 bin öğrenciyi masa tenisi ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Suriye sınırındaki 5 okulumuza da malzeme desteği sağlanmasıyla, bu okullardaki çocuklarımız da projeden yararlanma fırsatı bulacak. Uçan Raketleri önümüzdeki dönemlerde farklı illerde hayata geçirerek, masa tenisi sporunu çocuklarla buluşturmaya ve bir kitle sporu olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından katılımcılar ve öğrenciler, masa tenisi oynadı.

Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile öğrenciler de katıldı.