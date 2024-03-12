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Şanlıurfa'da Turkcell Süper Kupa maçı için güvenlik toplantısı yapıldı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa Valiliği'nde güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda, maçın oynanacağı stadyum ve çevresindeki düzenlemelerin son durumu ele alındı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına ilişkin İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Şanlıurfa Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yapılacak müsabakanın hazırlıkları kapsamında düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TFF Stadyum Güvenlik Müdürü Cem Yücel, TFF Taraftar ve Güvenlik Sorumlusu Bülent Perut ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Şanlıurfa İl Gençlik Spor Müdürlüğü yetkilileri ve Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda 24 madde alt başlıklarıyla karara bağlandı.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla Şanlıurfa yerel makamlarıyla bir koordinasyon ve faaliyet toplantısı da gerçekleştirildi.

Bu toplantıda, maçın oynanacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ve çevresinde yapılan düzenlemelerin son durumu, planlanan işlerin gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması, komünikasyon, elektrik ve diğer altyapı işlerinin planlanan sürede bitirilmesi konuları ele alındı.

Stadyuma gelecek taraftarların rahat ve keyifli bir ortamda maç izleyebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların maç tarihinden yaklaşık bir hafta önce tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Spor

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