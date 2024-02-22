Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı

Şanlıurfa'da 7'den 70'e herkes, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının heyecanını yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa mücadelesinin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Bu kararın duyurulmasıyla Şanlıurfa halkını da büyük bir heyecan sardı.

Otellerde şimdiden maç için rezervasyonların yapıldığı öğrenilirken, esnaf da hazırlıklara başladı. Ciğer, isot, kebap, kuruyemiş, hediyelik eşya satışı yapan esnaf, müsabaka gününü sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Kentte ciğer kebabı esnaflarından Mehmet Demir, "Heyecanlıyız. Tüm kebapçılarımız şu anda çok heyecanlı, o günü iple çekiyoruz. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Futbol bahane, ciğer yemek şahane. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Hediyelik eşya satıcısı Ahmet Boztepe ise, "Şanlıurfa için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii ki bizim için de sürpriz oldu. Turizm ile ilgili de çok iyi olur. Bundan önce Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması Şanlıurfa'da yapılmıştı, çok kalabalık olmuştu. Esnafa çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA