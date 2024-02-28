Şanlıurfa'da Şampiyon Olan Takımın Öğrencileri Bakan Bak'tan Bilet İstedi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında şampiyon olan takımın öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek Süper Kupa finali için bilet istedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Turnuvada şampiyon olan Vali Ziya Çoker Ortaokulu öğrencileri, ilçe stadında düzenlenen final maçının ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçını stattan izlemek istiyorlar

Suriye sınırının sıfır noktası Suruç'tan Bakan Osman Aşkın Bak'a seslenen öğrenciler, 7 Nisan tarihinde 11 Nisan Stadında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı için bilet istedi. Final maçının heyecanını statta yaşamak istediklerini belirten öğrenciler, Bakan Bak'a, "Bakanım Şanlıurfa'da Süper Kupa finali oynanacak. Maçı tribünlerden izlemek istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Bize bu konuda yardımcı olun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA