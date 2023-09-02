Şanlıurfa'da Judo Federasyonu İl Temsilcisi Silahlı Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve judo antrenörü Mücahid Delioğlu yaralandı.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'ne gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun da oğlu olan Mücahid Delioğlu'na silahlı saldırıda bulundu.

Ayağından yaralanan Delioğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Delioğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.