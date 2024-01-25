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Şanlıurfa'da Hokey Sporunda Kardeşlerin Başarısı

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Şanlıurfa'da Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübünün formasını giyen 3 kız kardeş, gönül verdikleri bu branşta başarıya birlikte koşuyor.

Şanlıurfa'da Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübünün formasını giyen 3 kız kardeş, gönül verdikleri bu branşta başarıya birlikte koşuyor.

İlçede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde Abit Bostancı önderliğinde yaklaşık 5 yıl önce kurulan kız takımı sayesinde hokeyle tanışan 15 yaşındaki Adile Sezer'i örnek alan kardeşleri Şehriban (14) ve Leyla (11) da bu spora yöneldi.

Hokeyci kardeşler, birlikte gittikleri antrenmanlar sonrası gönülden bağlandıkları bu branşta takımlarıyla art arda başarılara imza atmaya başladı. Yeni sezonda başarı çıtasını yükseltmek isteyen Sezer kardeşler, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.

Abla Sezer: "Kardeşlerim beni örnek alarak hokeye başladılar"

Ailede hokeye ilk başlayan olan Adile Sezer, AA muhabirine, 3 yıl önce okuldaki bir yetenek taraması sonrası bu branşa yöneldiğini söyledi.

Kardeşi Şehriban'la birlikte 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın kampına seçildiklerini anlatan Adile, "Kardeşlerim beni örnek alarak hokeye başladı. Bu yıl Açık Alan Süper Lig'de oynayacağım. Birinci lig ve 16 yaş altı kategorilerinde oynadım." dedi.

Şehriban Sezer de ablasının izinden gittiğini ve 2 yıl önce başladığı hokeyin güzel geçtiğini kaydetti. Milli takım kampına da seçildiğini dile getiren Şehriban, 4 maçta üst üste en skorer olduğunu belirtti.

Sporun hayatını etkilediğini aktaran Şehriban, "Bir saat evde duramıyoruz. Hep sahaya gelmek istiyoruz. Her yer bizim için saha oldu. Kardeşler olarak antrenmana geldiğimizde birbirimize taktik verebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Leyla Sezer ise bir yıl önce bu spora başladığını anlatıp, arkadaşlarının da hokeye yönelmesini istediğini dile getirdi.

Antrenör Doruk, Sezer kardeşlerin performansından memnun

Suruç Belediyesi Kız Hokey Takımı Antrenörü Muzaffer Doruk, 90 lisanslı sporcularının bulunduğunu belirtirken, Sezer kardeşlerden önemli katkı aldıklarını anlattı.

Sezer kardeşlerin birçok kategoride takıma destek olduğunu aktaran Doruk, "Kardeşlerden Adile, 16 yaş altı kategorisinde ve Süper Lig'de mücadele veriyor. 15 yaş altı ve 16 yaş altında milli takım kamplarına seçilen sporcularımızdan bir tanesi. Şehriban da 14 yaş altı ve okul sporlarında birçok başarı elde etti. Gol kraliçesi olarak 15 yaş altı milli takım kampında mücadele vermekte. En küçük kardeş Leyla ise ablalarının başarısından etkilenerek bizim takıma dahil olmuş durumda. Okul sporlarında 12 yaş altı turnuvalarında mücadele verecek." açıklamasında bulundu.

Bostancı: "Süper Lig'de hem kız hem de erkek takımımız var"

Suruç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abit Bostancı, 2015 yılından bu yana erkek takımının başarılı bir şekilde ilerlediğini, İkinci Lig, Birinci Lig ve Süper Lig şampiyonluğu ile 16 yaş altında 6 defayla hala kırılamamış bir Türkiye şampiyonluğu rekorları olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 5 yıl önce kız takımını kurduklarını ve başarılı bir şekilde ilerlediklerini anlatan Bostancı, "16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda daha önce ikincilik ve üçüncülük elde ettik. Açık alanda İkinci Lig ve Birinci Lig şampiyonu olup, Süper Lig'e çıktık. Şu an Süper Lig'de hem kız hem de erkek takımımız var. Bu başarılarda da en büyük pay sahibi bizim çocuklarımız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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