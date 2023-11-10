Şanlıurfa'da Gençlere Yönelik 6 Spor Tesisi Yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapılan spor tesisleri sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklaşa olarak 3 merkez ilçede 6 spor tesisinin yapımına başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik yapılan spor tesisleri sayısı her geçen gün artıyor. Spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kentte, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle 3 ilçede 6 spor tesisi birden yapılıyor.

Türkiye'de 20.6 yaş ortalamasıyla en genç nüfusa sahip olan Şanlıurfa'da gençlerin sporla tanışmasına imkan sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklaşa olarak 3 merkez ilçede 6 spor tesisinin yapımına başladı.

Gençlerin sportif aktivitelerini geliştirilmesi amacıyla Spor Okulları, Tenis Dünyası ve Gençlik merkezleriyle Şanlıurfalılara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan spor tesisi sayısını her geçen gün arttırıyor. Şanlıurfa'nın spor şehri olması yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan spor tesislerinden faydalanan gençler birçok spor dalında başarılarına başarı kattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde gençler için 6 tesis birden yapılıyor. Kısa süre önce temeli atılan spor tesislerinin inşaat çalışmaları hızla yükseliyor. İçerisinde 250 tribün kapasiteli basketbol sahası, voleybol sahası ve iki adet antrenman salonu bulunan spor tesisleri bölgenin hava şartları düşünülerek tasarlandı.

Şanlıurfalı gençler için tasarlanan spor tesisleri en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. - ŞANLIURFA