Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
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Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan araç, Şanlıurfa'da devrildi ve 3 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 asker, hastaneye kaldırıldı.
Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan araç, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Elgün Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı 3 asker, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Viranşehir Kaymakamı Önder Koç da kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Spor