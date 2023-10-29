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Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı

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Spor Haberleri

Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan araç, Şanlıurfa'da devrildi ve 3 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 asker, hastaneye kaldırıldı.

Suriye sınırında görevli askeri personeli taşıyan araç, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Elgün Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı 3 asker, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Viranşehir Kaymakamı Önder Koç da kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Spor

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