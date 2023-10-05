Şanlıurfa'da yapılan trafik denetimlerinde 201 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince yapılan denetimlerde çeşitli kanun maddelerini ihlal eden 201 sürücüye ceza kesildi.

Şanlıurfa'da 201 sürücüye ceza kesildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yapılan trafik denetimlerinde 201 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince 23 noktada 50 ekip ve 112 personelle yapılan denetimlerde 1088 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Ekiplerce 48'i sürücü belgesiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli kanun maddelerini ihlalden 201 sürücüye ceza kesildi. Yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin yoğunlaştırılarak devam edeceği belirtildi.